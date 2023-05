Raser fährt mit 169 km/h durch 60er-Bereich auf der B16

Bei einer Laserkontrolle der Polizei Donauwörth auf der B16 in Richtung Tapfheim fallen einige Raser mit deutlich zu hohem Tempo auf. Was sie erwartet.

Fast dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Raser in der Nacht von Montag auf Dienstag unterwegs gewesen. Beamte der Polizei Donauwörth führten am Ortsausgang Donauwörth auf der B16 in Richtung Tapfheim Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Bereich, in welchem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt ist, stellten sie mehrere Verstöße fest.

Das waren die drei auffälligsten Raser bei Donauwörth

Drei Fahrer sind bei der Laserkontrolle in der 60er-Zone besonders aufgefallen. Der schnellste Raser war mit 169 km/h unterwegs, gefolgt von Werten von 110 km/h und 103 km/h. Den Fahrern drohen aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen hohe Bußgelder und Fahrverbote. (AZ)