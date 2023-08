Raub in der Donaumeile: Das Opfer muss seine Schuhe ausziehen

Im Einkaufszentrum "Donaumeile" in Donauwörth haben vier junge Männer zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht. Die Beute ist ungewöhnlich.

Im Einkaufszentrum "Donaumeile" in Donauwörth haben Unbekannte am Donnerstag zwei Jugendliche bedroht und ihnen Geld beziehungsweise die Schuhe abgenommen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem schweren Raub aus. Die Fahndung läuft.

Ort des Geschehens war gegen 14.30 Uhr der Sitzgruppen-Bereich im ersten Stock des Einkaufszentrums. Vier junge Männer - alle schätzungsweise zwischen 15 und 18 Jahre alt - sprachen nach Angaben der Polizei einen 14- und einen 15-Jährigen an, die sich dort aufhielten. Das Duo sei dann mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht worden. Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, berichtet auf Anfrage, es habe sich um ein Messer gehandelt. Eines der Opfer habe den Tätern Geld ausgehändigt.

Bei der Beute handelt es sich um Turnschuhe der Marke Nike Air

Das andere Opfer forderten die Unbekannten auf, seine Schuhe auszuziehen und ihnen zu überlassen. Bei dem erbeuteten Paar handelt sich um neuwertige weiße Turnschuhe der Marke Nike Air Max Plus im Wert von rund 200 Euro. Auch wenn dieser Sachverhalt ungewöhnlich klingt, ist er doch kein Einzelfall. Solche Verbrechen, also der Raub von Schuhen, die jemand trägt, kamen in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland öfter vor. Vor einigen Woche geschah dies beispielsweise in Gersthofen. Hintergrund: Sogenannte Sneakers, also Freizeitschuhe von Markenherstellern, sind bei vielen jungen Leuten hoch begehrt und werden zum Teil weit über dem Einkaufspreis gehandelt, wenn es sich um Sondermodelle handelt.

Nach Raub: Die Fahndung in Donauwörth kann erst verspätet beginnen

Die mutmaßlichen Täter in Donauwörth machten sich aus dem Staub, die beiden betroffenen Jugendlichen erst einmal nichts. Sie offenbarten sich erst im Laufe des Nachmittags ihren Eltern. Die gingen nach Auskunft von Timo Tomschi, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, dann gegen 17 Uhr mit dem 14- und dem 15-Jährigen zur Inspektion Donauwörth, um die Sache anzuzeigen. Angesichts der Schwere der im Raum stehenden Straftat starteten die Gesetzeshüter umgehend eine umfangreiche Fahndung.

Das gesuchte Quartett konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, jedoch hätten erste Ermittlungen den Sachverhalt wie von den Jugendlichen beschrieben bestätigt, so Kripo-Chef Lechner.

So beschreibt die Polizei die vier Täter in Donauwörth

Die Täter werden so beschrieben: Sie haben eine südländische Erscheinung, Einer trug eine graue Jogginghose, ein Tanktop (Trägershirt) und einen grauen Kapuzenpullover. Der Zweite war mit einer schwarzen Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, einem Weißen T-Shirt, einem schwarzen Pullover oder einer Jacke, mit schwarzen Schuhen und einer braunen Baseball-Kappe bekleidet. Der Dritte trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe, der Vierte eine schwarze Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, ein schwarzes Tanktop und schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Telefon: 09071/560.