Rauch aus Mülltonne: Feuerwehr im Einsatz

In Donauwörth rückt die Feuerwehr am Dienstag aus. Der vermeintliche Brand ist schnell gelöscht.

Wegen einer rauchenden Mülltonne musste am Dienstagvormittag in Donauwörth die Feuerwehr ausrücken. Nach Auskunft der Polizei qualmte es aus dem Gefäß, das im Bereich der Kletterhalle an der Neudegger Allee stand. Es stellte sich heraus, dass der Inhalt der Tonne kokelte.

Als Ursache könnte eine noch glimmende Zigarette in Frage kommen, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth löschte den Schwelbrand ab. Es entstand kein Schaden. (AZ)