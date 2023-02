Donauwörth

vor 33 Min.

Rauschgift in der Parkstadt sichergestellt

Marihuana wird oftmals in solchen Tütchen aufbewahrt.

Polizeibeamte in Zivil kontrollierten am Mittwoch in der Parkstadt einen jungen Mann. Dabei wurden sie fündig.

