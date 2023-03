Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth bekommt einen neuen Schulleiter

Im August wechselt der Schulleiter der Donauwörther Realschule Heilig Kreuz. Wolfgang Mühldorfer löst Joachim Düsing ab.

Wolfgang Mühldorfer wird ab 1. August neuer Schulleiter an der Realschule Heilig Kreuz Donauwörth. Er folgt Joachim Düsing nach, der 32 Jahre als Lehrer und seit 2011 als Schulleiter die Realschule geprägt hat und zum Schuljahresende in den Ruhestand wechselt. Das teilt das Schulwerk der Diözese Augsburg, zu dem die Schule gehört, am Montag mit.

Mit Wolfgang Mühldorfer ziehe ein musikalisches Multitalent in das Direktorat ein, heißt es in der Pressemitteilung. Der in Sulzbach-Rosenberg aufgewachsene 57-Jährige gab seit 1988 an der Knabenrealschule Rebdorf Instrumental- und Ensembleunterricht. Nach seinem Examen zum staatlich geprüften Musiklehrer unterrichtete er zusätzlich auch Musik und übernahm die Fachschaftsleitung. Nebenberuflich leitete er viele Jahrzehnte verschiedene Blasorchester und (Kirchen-)Chöre.

Joachim Düsing verlässt nach 32 Jahren als Schulleiter die Realschule Heilig Kreuz

Doch nicht nur im musikalischen Bereich schwingt Wolfgang Mühldorfer den Taktstock. Bereits 2006 wurde er Mitarbeiter in der Schulleitung an der Knaben-Realschule Rebdorf und kurz danach Zweiter Realschulkonrektor. Elf Jahre später übernahm er seine erste Schulleiterstelle an der Erzbischöflichen St.-Irmengard-Realschule Garmisch-Partenkirchen. Jetzt zieht es ihn nach einem Jahr als Schulleiter der Maria-Ward-Realschule Nymphenburg in München wieder in die Nähe seiner Wahlheimat. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Mühldorfer nicht nur schnell die Schulleitungsstelle besetzen konnten, sondern mit ihm auch eine Persönlichkeit gewonnen haben, die sehr viel Leitungserfahrung mitbringt", freut sich Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

An der TU Kaiserslautern hat Mühldorfer den Abschluss "Master of Arts" im Fach Schulmanagement gemacht. "Ich freue mich sehr, meine Erfahrung, Motivation und Tatkraft in die weitere Entwicklung der Realschule Heilig Kreuz einbringen zu können", betont Wolfgang Mühldorfer und fügt an, "für mich schließt sich auch ein Kreis meines beruflichen Lebens von einer von den Herz-Jesu-Missionaren gegründeten Schule in Rebdorf nach Heilig Kreuz Donauwörth". (AZ)