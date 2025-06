Reden wir „Tacheles“

Anlässlich des zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft besuchte das Junge Theater Augsburg kürzlich das Gymnasium Donauwörth. Die Lechwerke AG finanzierte dort im Rahmen ihrer Bildungsinitiative „LEW 3malE“ eine Aufführung des Theaterstücks Tacheles, welches zur Prävention von Judenhass an Schulen dient. In der Turnhalle des Gymnasiums verfolgten die Schüler der elften Jahrgangsstufe gebannt die Aufführung mit Sebastian Baumgart und Ramo Ali. Das Junge Theater Augsburg bringt ein eindringliches Stück als Teil eines pädagogisch konzipierten Projekts auf die Bühne: moderierte Nachgespräche mit den Darstellern sowie Workshops zum pluralen Miteinander, begleitet von erfahrenen Theaterpädagoginnen, runden das Gesamtpaket ab. Das Stück selbst spielt in einer WG dreier junger Menschen: Paul, getauft und aus einer christlich geprägten deutschen Familie; Kinan, muslimisch, mit Wurzeln in Syrien; und Irina; Jüdin mit russischem Familienhintergrund. Gemeinsam erleben sie den vermeintlich harmonischen Alltag – bis Irina nach einer Party plötzlich verschwindet. Paul und Kinan beginnen verkatert am Frühstückstisch zu rekonstruieren, was geschehen sein könnte. Besonders ein antisemitischer Rap-Text vom Vorabend wird zum Anlass für eine bedrückende Auseinandersetzung. In einer dichten Mischung aus Spielszenen und dokumentarischen Einschüben reflektieren die beiden Protagonisten gemeinsam mit dem Publikum, treten die Schauspieler aus ihren Rollen heraus, präsentieren erschütternde Fakten zu antisemitischen Übergriffen in Deutschland und lassen jüdische Jugendliche zu Wort kommen, die von Diskriminierung und Angst berichten. Dabei ist Tacheles aber keine Moralpredigt, sondern ein kluger Impuls zur Selbstreflexion – ein Stück, das die Sprachlosigkeit vieler entlarvt und junge Menschen anregt, Haltung zu zeigen. Die begeisterten Elftklässler bedanken sich herzlich bei „LEW 3malE“.

