Regen und Kälte am Herbstmarkt: Das sagen Besucher und Händler

Plus Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter Donauwörth. Doch besonders dem Herbstmarkt machte das Wetter am Samstag einen Strich durch die Rechnung.

Von Daniel Weigl

Kiwanis-Oktoberfest, Herbstmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Museumssonntag - am vergangenen Wochenende hat es einige Möglichkeiten gegeben, erlebnisreiche Stunden in Donauwörth zu verbringen. Einzig der ein oder andere Regenschauer trübte ein wenig die Stimmung. Dennoch kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Große Kreisstadt.

Vor allem am Sonntag nutzten viele Familien, Freunde und Pärchen die Regenpausen für einen gemütlichen Herbstbummel. Mehr als 60 Marktleute boten beim Herbstmarkt am Samstag und Sonntag ihre Waren an. Von der Spitalstraße über die Altstadtinsel Ried bis in die Bahnhofstraße erstreckte sich die Auswahl an Klamotten, Leder- und Haushaltswaren bis hin zu kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Toni Vitzthum aus Österreich zum Beispiel hatte französische Salami in 20 verschiedenen Sorten mit im Gepäck. Die Besucher konnten von der klassischen Bauernsalami bis zur edlen Variante mit Trüffel wählen und natürlich probieren. Vitzthum ist seit 45 Jahren im Geschäft und seit vielen Jahren das erste Mal wieder in Donauwörth zu Gast. „Die Märkte werden immer weniger und so dachte ich mir, probiere ich Donauwörth mal wieder aus“, so der Österreicher. „Der Samstag war nicht so gut, denn so gegen 14 Uhr begann es zu regnen. Doch jetzt am Sonntagnachmittag werden die Leute kommen“, ist sich der Händler sicher.

