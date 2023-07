Donauwörth

vor 32 Min.

Reichsstraßenfest bremst den Verkehr in Donauwörth aus

Die Reichsstraße in Donauwörth ist wegen des Fests für gut fünf Tage gesperrt. Von Norden her wird der Verkehr über die Westspange und die Bahnhofstraße umgeleitet.

Plus Durch das Reichsstraßenfest ist das Donauwörther Zentrum gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den Verkehr. Tipps für Parkplatzsuche.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Viele Verkehrsteilnehmer, die in diesen Tagen ins Donauwörther Stadtzentrum unterwegs sind, werden jäh ausgebremst. Sperrbaken und diverse Schilder stehen im Bereich der Berger Vorstadt und der Kapellstraße. "Keine Durchfahrt möglich", ist auf einer Hinweistafel von Norden her zu lesen. Während des Reichsstraßenfests herrscht nicht nur in der Donauwörther Prachtmeile der Ausnahmezustand. Auch viele Autofahrer und Lieferanten müssen mit der Situation zurechtkommen.

Seit am Dienstag der Aufbau der Stände und Bühnen in der Reichsstraße begonnen hat, ist diese vom Landratsamt bis zum Rathaus komplett blockiert. Während es von der Kapellstraße her wenigstens noch über die Sonnenstraße und die Bäckerstraße ein Durchkommen gibt, ist die Pflegstraße bis Sonntagmorgen noch eine Sackgasse. Zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer wollen das nicht wahrhaben, umfahren die Schilder und sind dann am Landratsamt zum Wenden gezwungen. Ein paar neue Geschäftsinhaber im Stadtzentrum seien ebenfalls irritiert gewesen, berichtet Thomas Fackler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Ware könne nur eingeschränkt beziehungsweise über Umwege angeliefert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen