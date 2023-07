Donauwörth

vor 33 Min.

Er sorgt für die Sicherheit der Gäste auf dem Reichsstraßenfest

Er hat alles im Griff: Michael Öhlhorn sitzt in seiner "Zentrale" und behält über Kameras das Treiben am Reichsstraßenfest sowie die aktuelle Wetterlage im Blick.

Plus Damit alles reibungslos läuft, sorgt Michael Öhlhorn hinter den Kulissen des Reichsstraßenfests in Donauwörth für Sicherheit. Ein Blick in die Einsatzzentrale.

Von Helen Geyer

Es ist kurz nach 19 Uhr, so langsam füllt sich das Reichsstraßenfest. Eine Gruppe von Sicherheitsleuten steht im Kreis um Michael Öhlhorn. Der erklärt gerade den sogenannten Blitzgefahrenplan und die Fluchtwege, die es am Fest gibt. "Heute wird es voller werden", sagt Öhlhorn. Das heißt für die Sicherheitsleute, dass sie noch einmal mehr darauf schauen sollen, dass der Abend reibungslos verläuft.

Damit das Reichsstraßenfest entspannt und sicher ablaufen kann, sind viele Leute im Hintergrund beschäftigt: Polizei, Rettungsdienst und Sicherheitsleute. Wer sich auf der Internetseite der Stadt Donauwörth über die Veranstaltung informiert, findet dort neben dem Programm auch Rettungspläne und die Hausordnung. Sie stammen aus der Feder von Michael Öhlhorn. Er ist Sachverständiger für Veranstaltungssicherheit und begleitet mittlerweile im 18. Jahr das Reichsstraßenfest.

