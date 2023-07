Donauwörth

18:00 Uhr

Bald geht es los: Donauwörth fiebert aufs Reichsstraßenfest hin

Plus Nach vierjähriger Abstinenz verwandelt sich die Donauwörther Reichsstraße wieder in eine riesige Partymeile. Doch vorher gab es viel zu erledigen.

Von Barbara Würmseher

Ausnahmezustand in der Donauwörther Innenstadt: Während Autos, Laster und Motorräder umgeleitet werden, Straßensperren und Sicherheits-Leute dafür sorgen, dass kein Fahrzeug unerlaubt die zentrale Hauptverkehrsschlagader passiert, rüstet sich die Stadt am Dienstag zur großen Freiluft-Party. Denn am Mittwoch soll es heißen: Jetzt geht's los!

Hinter den Kulissen sind die Schlachtpläne längst ausgeheckt, nun geht es auch öffentlich wahrnehmbar zur Sache. Es ist das erste Reichsstraßenfest seit vier Jahren und nach dieser unfreiwilligen Abstinenz liegt Vorfreude in der Luft bei all jenen, die seit 9 Uhr die Ärmel hochkrempeln, um Bühnen, Buden, Tische und Bänke aufzubauen, Getränke heranzukarren, oder Leitungen zu verlegen. Donauwörths gute Stube wird herausgeputzt, damit es die Besucher von Mittwoch bis Samstag so richtig krachen lassen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

