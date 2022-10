Raser auf der Hangbrücke mit 165 km/h erwischt

Über hundert Raser gehen der Polizei bei Messungen auf den Bundesstraßen im Kreis Donau-Ries in die Falle.

Nach einer längeren Pause hat die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Bereich der Hangbrücke in Donauwörth wieder eine Geschwindigkeitsmessung Richtung Augsburg durchgeführt. Insgesamt durchliefen 3564 Fahrzeuge die Messung. Die Verkehrspolizei musste 45 Autofahrer anzeigen und 62 verwarnen. Der Tageshöchstwert lag bei 165 km/h.

Den Fahrer des Pkw Toyota mit Augsburger Zulassung erwarten wegen der mehrfach angekündigten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf dieser Strecke eine Verdoppelung der Bußgeldhöhe auf 1000 Euro wegen Vorsatz, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Bereits am Freitag kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf der B25

Bereits am Freitag hat die VPI Donauwörth auf dem neu ausgebauten Teilstück der Bundesstraße 25 bei Reimlingen, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Donauwörth durchgeführt. Insgesamt wurden 1639 Fahrzeugen kontrolliert. 36 Anzeigen und 42 Verwarnungen mussten von der Polizei Donauwörth bearbeitet werden.

Gleich fünf Autos wurden mit Geschwindigkeiten von 141 km/h und mehr erwischt – bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Der Höchstwert lag bei 168 km/h. Die fünf betroffenen Fahrer erwarten Bußgelder zwischen 600 und 1200 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie jeweils Fahrverbote von einem beziehungsweise zwei Monaten. (AZ)

