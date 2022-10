Unglaubliche Rettungsaktion: Kaninchen-Baby steckt drei Tage im Auto fest

Plus Ein tierisches Abenteuer erleben Schnuffel und Familie Reinhardt aus Donauwörth. Drei Tage zwischen Hoffen und Bangen. Dann wird ein Kfz-Mechaniker zum Retter.

Drei Tage lang war Zwergkaninchen Schnuffel als blinder Passagier im Auto der Donauwörther Familie Reinhardt unterwegs. Drei Tage lang suchten Loredana, 38, Ehemann Maurice, 33, und Tochter Vaiana nach dem neun Wochen alten Tierbaby und verzweifelten schier bei dem Gedanken, es könnte irgendwo in einem Loch oder hinter der Verkleidung verenden. Dann endlich gab es Hilfe für Schnuffel. Eine unglaubliche Rettungsaktion begann ...