Rentner in Donauwörth beschallt nachts seine Nachbarn

Ein Rentner dreht nachts in der Sonnenstraße die Musik laut auf. Jetzt hat er eine Anzeige am Hals.

Extrem laute Musik in der Sonnenstaße in Donauwörth hat am Mittwochnacht die Polizei Donauwörth auf den Plan gerufen. Ein Nachbar meldete die Ruhestörung bei den Beamten - bereits in vorherigen Nacht war hier eine Ruhestörung gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Beamten war die Beschallung deutlich auf der Straße zu hören. Der 58-jährige Bewohner reagierte nicht auf das Klopfen der Beamten und öffnete erst nach minutenlangem Dauerklingeln die Wohnungstüre. Im Rahmen einer deeskalierenden Ansprache der Streifenbesatzung verhielt sich der Rentner - wie am Vortag - äußerst unkooperativ und verweigerte jegliche Angabe seiner Personalien. Er wurde daraufhin aufgrund unzulässigem Lärm sowie falscher Namensangabe angezeigt. (AZ)