Rentner stürzt in Donauwörth beim Aussteigen: Busfahrer fährt weiter

Prellungen und mehr erleidet ein Rentner beim Aussteigen aus dem Bus in der Donauwörther Parkstadt. Der Fahrer kümmert sich nicht.

Einen unschönen Zwischenfall hat es an einer Bushaltestelle in der Donauwörther Parkstadt gegeben. Dabei ist ein Rentner so sehr verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen in die Donauwörther Donau-Ries-Klinik gebracht werden musste.

Passiert ist der Unfall am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr. Die Polizei Donauwörth berichtet, dass der Fahrer eines Linienbuses bei seinem Halt an der Haltestelle im Dr.-Michael-Samer-Ring vor der Parkstädter Filiale der Sparkasse ungünstig stoppte. Laut Zeugen hielt der Fahrer zu weit entfernt von der Bordsteinkante und senkte den Bus nicht ab, um ein einfaches Aus- und Einsteigen zu ermöglichen.

Mit Rollator zwischen Bordstein und Bus hängen geblieben

Ein 74-jähriger Rentner, der an der Haltestelle aussteigen wollte, stürzte an der Tür und fiel mitsamt seinem Rollator zwischen Bus und Bürgersteig auf den Asphalt. Mehrere Fahrgäste eilten dem Verletzten zu Hilfe. Er erlitt laut ersten Erkenntnissen mehrere Prellungen und ein „blaues“ Auge.

Unter den Helfenden war allerdings nicht der Busfahrer, der laut Aussagen mehrerer Zeugen den Sturz des Seniors bemerkt hatte. Er fuhr jedoch direkt im Anschluss des Unfalls weiter, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung von Zeugen und mithilfe der Busnummer konnte die Polizei relativ schnell den 57-Jährigen ermitteln, der den Bus gefahren hatte.

Gegen diesen wurde jetzt laut Polizei Donauwörth ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie unterlassene Hilfeleistung im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)

