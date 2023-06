Rentner übersieht Autofahrer bei Ausfahrt aus Parkplatz

Ein Rentner übersieht einen anderen Autofahrer, als er von einem Parkplatz auf eine Straße einbiegen will. Beide bleiben unverletzt.

Ein 80 Jahre alter Autofahrer wollte am Montag um kurz nach 10 Uhr vom Parkplatz einer Chirurgie-Praxis in der Neudegger Allee in Donauwörth ausfahren. Einen die Straße in diesem Moment querenden Pkw, den ein 28-jähriger Weißenburger steuerte, übersah der Senior.

Bei dem Aufprall entstand Angaben der Polizei zufolge ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Die Beamten verwarnten den Unfallverursacher gebührenpflichtig vor Ort. (AZ)