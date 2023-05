Rentnerin in Donauwörth findet nachts ihren Kühlschrank in Flammen

Technischer Defekt am Gerät ist wohl die Ursache. Die Frau kommt unverletzt davon.

Schreck in der Morgenstunde für eine Rentnerin in Donauwörth: Gegen 4.15 Uhr stand ihr Kühlschrank in Flammen und setzte auch ihre Küche in Brand. Wie die Polizei mitteilt, wachte die Frau zufällig auf und bemerkte, dass der Strom in ihrem Einfamilienhaus in der Johann-Enderle-Straße ausgefallen war. Als die Frau daraufhin in das Erdgeschoss ging, sah sie in der Küche den brennenden Kühlschrank. Sie verließ sofort das Haus und ging zu ihrer Nachbarin, um dort einen Notruf anzusetzen.

Die Feuerwehr Donauwörth wurde in den Morgenstunden des Dienstags zu einem Küchenbrand gerufen. Sie konnte Schlimmeres verhüten. Foto: Freiwillige Feuerwehr Donauwörth

23 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth rückte mit 23 Einsatzkräften an, um den Brand zu bekämpfen. Durch deren schnelles Eingreifen wurde Schlimmeres verhindert. So wurde neben dem Kühlschrank lediglich noch die Küchenzeile von den Flammen zerstört. Durch den Brand entstand Schaden von rund 10.000 Euro. Die geschädigte Rentnerin blieb glücklicherweise unverletzt. Als Auslöser für den Brand wird ein technischer Defekt am Kühlschrank angenommen. (AZ)