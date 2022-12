Donauwörth/Rettingen

vor 33 Min.

Solarpark in Rettingen liefert Strom für Airbus Helicopters

Der Strom, der in diesem Solarpark an der Hubelschwaige (Gemeinde Tapfheim) erzeugt wird, fließt direkt ins Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth.

Plus Auch das große Unternehmen in Donauwörth muss Energie sparen und den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß verringern. Dabei hilft nun eine große PV-Anlage in Rettingen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Airbus Helicopters ist das mit Abstand größte Unternehmen in der Region. Entsprechend hoch ist in der Fabrik in Donauwörth auch der Energieverbrauch. Wo rund 7000 Frauen und Männer arbeiten, Hunderte von Büros und große Fertigungshallen beheizt werden müssen sowie zahlreiche Maschinen laufen, werden so viel Strom und Gas verbraucht wie in einer Kleinstadt. In Zeiten der Energiekrise sieht sich deshalb auch die Firma gezwungen, den Verbrauch zu senken und auf alternative Quellen umzusteigen. Einen nicht unwesentlichen Beitrag leistet ein Solarpark, der im Herbst im Tapfheimer Ortsteil Rettingen in Betrieb gegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen