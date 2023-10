Rettungswagen bleibt in Donauwörth an Sitzbank hängen

In der Donauwörther Rathausgasse wurde es eng für einen Sanitäter. Er verursachte Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Ein 46-jähriger Sanitäter blieb am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr mit der rechten Fahrzeugseite seines Rettungswagens an einer öffentlichen Sitzbank hängen. Nach Polizeiangaben passierte der Unfall in der Donauwörther Rathausgasse. Durch die Kollision entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)