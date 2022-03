Mehr Wasser, weniger Zucker, gute Fette: Tipps zur Fastenzeit

Im fünften Teil der Fasten-Serie gibt die AOK Donau-Ries Tipps für die richtigen Getränke und verrät, worauf Konsumenten bei Snacks achten sollten.

Ebenso wie Sport regt Wasser, als reichlich genossenes Getränk, den Stoffwechsel an. Wer das Essen reduziert und abnimmt, braucht davon täglich mindestens anderthalb bis zwei Liter; wer sportelt und viel schwitzt, benötigt noch mehr Flüssigkeit. „Empfehlenswert sind Leitungs- oder Mineralwasser und kalorienfreie Tees“, sagt Cornelia Zink, Ernährungsexpertin von der AOK Donau-Ries.

Zu viel Zucker im Glas macht schlapp

Zuckerhaltige Getränke wie Limonaden, Cola, Fruchtsaftgetränke oder auch Fruchtnektare haben dagegen viele Nachteile: Sie liefern unnötige Kalorien und löschen meist nur kurzzeitig den Durst. Und selbst der natürliche Fruchtsaft liefert unverdünnt sehr viel Fruchtzucker. „Fruchtsaft ist nur in Maßen als stark verdünnte Schorle und zum Sport das richtige“, so Cornelia Zink. Solche Schorlen sind geeignete Durstlöscher und helfen, den Mineralstoffhaushalt ausgeglichen zu halten. Wasserreiches Obst und Gemüse sowie klare Suppen dienen zusätzlich als sinnvolle Flüssigkeitszufuhr. Alkoholhaltige Getränke sind – abgesehen vom Alkohol, der an sich schon viele Nachteile hat – als Durstlöscher ungeeignet, da sie harntreibend wirken und dem Körper Flüssigkeit entziehen. Da Alkohol zudem Hungergefühle erzeugt, ist er beim Abnehmen besonders ungünstig.

Ernährungsmediziner warnen mehr denn je vor Zuckerreichem. Ein Zuviel an Zucker kann im Körper sehr rasch in Fett umgewandelt werden. „Ein zu hoher Zuckergehalt der Kost behindert regelrecht den Fettabbau und das Abnehmen“, warnt Cornelia Zink.

So lässt sich im Alltag Zucker sparen

Süßes bewusst und in sehr kleinen Mengen genießen - am besten als kleinen Nachtisch. Keine zuckerhaltigen Snacks zwischendurch. Auf den Zuckergehalt aller Lebensmittel, auch von Fertigprodukten achten und möglichst viel selbst frisch zubereiten. Anders als Zucker sieht die Wissenschaft das Thema Fette inzwischen differenzierter und unterscheidet konsequent zwischen günstigen und ungesunden Fetten. Nach wie vor lautet eine wichtige Empfehlung, auf versteckte und gesättigte Fette zu achten. Diese sind vor allem in tierischen Lebensmitteln enthalten.

Bei den ungesättigten und den Omega-3-Fettsäuren aus hochwertigen Ölen, Nüssen und Samen gibt es hingegen Entwarnung. Zur Vorsicht rät Cornelia Zink dagegen bei Lightprodukten: „Diese Nahrungsmittel sind nicht automatisch kalorienarm. Denn „light“ sagt nichts darüber aus, wie hoch der Kaloriengehalt insgesamt ist.“ Es lohnt sich, bei Lebensmitteln, die mit „weniger Fett“ oder „ohne Zucker“ werben, genau hinzuschauen und die Nährwertangaben mit herkömmlichen Produkten zu vergleichen. Oft sind die Erzeugnisse auch noch hochgradig verarbeitet. Das passt nicht zu einer gesunden Ernährungsweise.

Der Rezept-Tipp ist diesmal ein Klassiker der vegetarischen Küche, der immer wieder schmeckt und auch Kinder begeistern kann. (AZ)