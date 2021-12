Auto kracht auf B16 gegen Leitplanke

Bei einem Unfall auf der B16 bei Riedlingen ist am Sonntag ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-Jährige mit ihrem Auto um 13.15 Uhr in Richtung Tapfheim unterwegs. Die Frau kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, und der Wagen prallte in die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. (AZ)