Brand in Riedlingen wegen kaputtem Kabel

Wegen eines defekten Verlängerungskabels brannte es in einer Waschküche im Donauwörther Stadtteil Riedlingen. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.

Bewohner eines Einfamilienhauses im Alten Sträßle in Riedlingen bemerkten am Donnerstag gegen 13.15 Uhr "Kokelgeruch". Als sie im Keller nachschauten, war dieser bereits massiv verraucht – es wurden die Feuerwehren Donauwörth und Riedlingen, wie die Polizei mitteilt, "in massiver Stärke" alarmiert. Nach Absuche und Entlüftung des Hauses konnte in der Waschküche ein offensichtlich defektes Verlängerungskabel festgestellt werden. Geräte waren an dem Kabel nicht angeschlossen. Das eingesteckte Verlängerungskabel wurde aufgrund eines technischen Defekts heiß, was so zu der massiven Verrauchung führte. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (AZ)

