Riedlingen feiert wieder die Plattenparty im Naherholungsgebiet

Plus Nach zwei Jahren Pause findet wieder die beliebte Plattenparty statt. Dabei gibt es ein großes Angebot an Bars und gleich mehrere DJs.

Von Fabian Kapfer

Die Riedlinger Plattenparty hat in Donauwörth mittlerweile einen gewissen Kultstatus. Zum 18. Mal findet die große Fete nun am Samstagabend, 20. August, ab 21 Uhr auf dem Parkplatz des Naherholungsgebiets statt. Knapp 100 Helferinnen und Helfer sind rund um die Veranstaltung aktiv. Wäre die pandemiebedingte Zwangspause in den vergangenen beiden Jahren nicht gewesen, hätten die Riedlinger heuer sogar doppelt feiern können. Veranstalter Maximilian Keßler sagt: "Dann hätten wir in diesem Jahr sogar unser 20. Jubiläum begehen können. Das holen wir dann aber 2024 nach." Die Motivation, etwas zu organisieren, sei schon in diesem Jahr sehr groß gewesen, erklärt der Verantwortliche.

