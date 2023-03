Fenster von Firmengebäude in Riedlingen durch Steinschlag beschädigt

In Riedlingen ist zwischen Donnerstag und Freitag das Fenster eines Firmengebäudes beschädigt worden. Dabei entstand ein hoher Schaden.

In der Zeit von Donnerstag um 16 Uhr und Freitagmorgen um 7 Uhr ist das Fenster eines Firmengebäudes in Riedlingen erheblich beschädigt worden. Vermutlich mit einem Stein wurde das Fenster des Firmengebäudes von der Straße „Am Stillflecken“ beworfen. Das äußere Glas des doppelglasigen Fensters wurde dabei beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)