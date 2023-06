Gang nicht eingelegt: Auto rollt in Riedlingen in anderes Fahrzeug

Als er sein Auto geparkt hatte, vergaß ein Senior den Gang einzulegen. Das Auto rollte dann in ein anderes Fahrzeug.

Am Dienstagnachmittag ist ein geparktes Auto in ein anderes Fahrzeug gerollt, nachdem kein Gang eingelegt war. Ein 88-Jähriger hat vor einem Schuhgeschäft in der Kaiser-Karl-Straße geparkt. Dabei vergaß der Senior den eigenen Angaben zufolge einen Gang einzulegen, weswegen der Wagen selbständig losrollte und bei leichtem Gefälle in den gegenüberliegenden Wagen eines 62-Jährigen prallte. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. (AZ)