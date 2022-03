Mann stiehlt Zigaretten in Baumarkt in Riedlingen

Ein Unbekannter stiehlt in einem Baumarkt in Riedlingen einige Schachteln Zigaretten. Der Mann kann fliehen.

Ein Mann hat am Mittwoch in einem Baumarkt an der B16 in Riedlingen Zigaretten geklaut. Der Polizei zufolge nahm der Unbekannte gegen 11 Uhr aus der Auslage einer unbesetzten Kasse mehrere Schachteln Zigaretten und verließ das Gebäude.

Mann stiehlt Zigaretten aus Baumarkt in Riedlingen

Ein Kunde beobachtete den Diebstahl und folgte dem Mann aus dem Laden, doch verlor den Dieb später aus den Augen. Auch die Polizeistreife konnte den Flüchtigen nicht aufgreifen. Wie viele Schachteln der Mann erbeutete, ist noch unklar. (AZ)