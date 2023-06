Unfall bei Hubschrauber-Kreisverkehr in Riedlingen

Bei einem Kreisverkehr in Riedlingen hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Eine Rentnerin sah zu spät, dass das Fahrzeug vor ihr warten musste.

Am Dienstag hat sich beim Hubschrauber-Kreisverkehr in Riedlingen ein Unfall ereignet. Gegen 11.20 Uhr fuhr laut Polizei eine 83-jährige Autofahrerin auf der Kaiser-Karl-Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Eine vorausfahrende 41-Jährige musste vor dem Einfahren in die Kreisfahrbahn aufgrund des Querverkehrs warten. Die Rentnerin erkannte das allerdings zu spät und prallte der Vorderfrau ins Heck. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt. (AZ)