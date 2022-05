Vorfahrt genommen: Blechschaden an einer Kreuzung in Riedlingen

Weil er einem anderen Auto die Vorfahrt genommen hatte, hat ein junger Mann aus Bäumenheim einen Blechschaden verursacht.

Ein 21-jähriger Mechatroniker aus Bäumenheim hat in Donauwörth einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und einen Unfall gebaut. Passiert ist der in der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth. Der junge Mann war mit seinem Alfa Romeo auf der Puecherstraße in südliche Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kaiser-Karl-Straße nach links abbiegen.

Dabei übersah er aber das Auto eines 57-jährigen Mannes aus Riesbürg (Aalener Gegend), der mit seinem Pkw Toyota die Kaiser-Karl-Straße in östliche Richtung entlangfuhr. Es krachte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro; verletzt wurde niemand. (AZ)

