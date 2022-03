Donauwörth

vor 49 Min.

Riesige Rotbuche in Donauwörth wurde trotz Protest gefällt

In der Berger Vorstadt in Donauwörth ist ein markanter Baum gefällt worden. Es handelt sich wohl um eine etwa 150 Jahre alte Rotbuche.

Plus Anwohner reagieren geschockt auf die Fällung einer markanten Buche im Donauwörther Stadtgebiet. Peter Mayer versuchte das mit einer Mahnwache zu verhindern.

Von Barbara Wild

Peter Mayer aus Donauwörth hat in einer ungewöhnlichen Aktion versucht, eine alte Rotbuche vor der Fällung zu retten. Er wachte für einige Stunden an dem Baum und rührte sich nicht vom Fleck. Denn er war überzeugt: So einen Baum gibt es im Donauwörther Stadtgebiet wohl nicht mehr allzu oft. Die schätzungsweise 150 Jahre alte Rotbuche stand auf einem privaten Grünstreifen nahe des Donauwörther Gymnasiums. Mayer verharrte an den Stamm der Buche gelehnt und ließ sich nicht verjagen. Am Ende rückte die Donauwörther Polizei an, um die Situation zu klären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen