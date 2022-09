Donauwörth

06:00 Uhr

Risikostellen für Radfahrer bleiben in Donauwörth ein Problem

Der Radverkehr in Donauwörth hat einige Tücken, die sich nicht leicht beheben lassen.

Plus Donauwörth will Risikostellen für Fahrradfahrer anpacken. Doch das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Unterwegs auf den Radwegen der Stadt.

Von Thomas Hilgendorf

Es ist eine bunte Perlenkette, die sich da durch Donauwörth zieht. Doch mit Schönheit hat diese farbenfrohe Darstellung auf dem virtuellen Donauwörther Stadtplan nicht viel zu tun, im Gegenteil. Vielmehr sind die Unfallstellen mit Radfahrer-Beteiligung auf der polizeilichen Übersicht zu sehen. Einige Schwerpunkte kristallisieren sich dabei im Stadtgebiet heraus. Die Stadt will die Schwierigkeiten anpacken, sah sich dabei zuletzt aber mit einem Problem konfrontiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

