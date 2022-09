Rohrbruch in Donauwörth: Kauflandkreuzung steht unter Wasser

In Donauwörth ist eine Hauptwasserleitung gerissen. Es trifft einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. Die Folgen sind noch nicht absehbar.

Eine nasse Überraschung hatten Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen in Donauwörth zu bewältigen. Gegen 8.45 Uhr war die Westspange auf Höhe des Kauflandes komplett unter Wasser. Nach Informationen unserer Redaktion ist die Wasserhauptleitung gerissen. Der Druck des Wassers hat auf der Fahrbahn deutliche Spuren hinterlassen. Zeitweise waren zahlreiche Haushalte ohne Wasser.

"Das Wasser schoss in Fontänen aus den Sickerschächten an der Einmündung Westspange/Neurieder Straße", schildert ein Leser gegenüber unserer Redaktion. Er war selbst vor Ort und dokumentierte die Überflutung mit seinem Smartphone. Darauf ist zu sehen, dass gerade an den Seitenrändern der Straße das Wasser schätzungsweise bis zu 20 Zentimeter hoch stand.

Risse in der Westspange nach Wasserrohrbruch in Donauwörth

Nach Angaben der Polizei Donauwörth hatten sich mehrere Autofahrer telefonisch gemeldet und die überflutete Straße gemeldet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr, doch die meisten Autofahrer bahnten sich ihre Fahrt durch das knöchelhohe Wasser. Vor Ort machten sich die Beamten selbst ein Bild und verständigten die Stadtwerke Donauwörth. Die Fahrbahndecke zeigte bereits deutliche Risse. Schnell wurde festgestellt, dass eine Hauptleitung gerissen ist.

Mittlerweile fließt kein weiteres Wasser mehr auf die Straße. Welche Folgen sich aus dem Wasserrohrbruch aktuell ergeben, ist derzeit nicht bekannt, die Stadt will gegen Nachmittag darüber informieren. Nach Angaben der Polizei sind Mitarbeiter des Wasserwerks und des städtischen Tiefbauamts vor Ort, denn es gilt, mögliche Gefahren zu erkennen. Unterspülte Fahrbahndecken könnten dazu führen, dass der Untergrund wegsackt. Derzeit aber kann der Verkehr störungsfrei fließen.

Lesen Sie dazu auch