Rohrbruch: Kaufland-Kreuzung überflutet, 3000 Haushalte ohne Wasser

In Donauwörth ist eine Hauptwasserleitung gerissen. Es trifft einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. 3000 Haushalte und das Krankenhaus sind zeitweise ohne Versorgung.

Eine nasse Überraschung erlebten Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmerinnen am Mittwochmorgen in Donauwörth. Gegen 8.45 Uhr stand die Straßenoberfläche der Westspange auf Höhe des Kauflands komplett unter Wasser. Grund dafür war nach Angaben der Stadt ein Wasserrohrbruch in einer der zentralen Wasserleitungen. Der Druck des Wassers hat auf der Fahrbahn deutliche Spuren hinterlassen. Zeitweise waren 3000 Haushalte in Riedlingen unversorgt. Am Nachmittag gab es an gleicher Stelle dann erneut Probleme. Ein Bagger beschädigte bei den Aufräumarbeiten einen Kabelstrang der Ampel, die daraufhin ausfiel.

"Das Wasser schoss in Fontänen aus den Sickerschächten an der Einmündung Westspange/Neurieder Straße", schildert ein Leser gegenüber unserer Redaktion. Er war selbst vor Ort und dokumentierte die Überflutung mit seinem Smartphone. Darauf ist zu sehen, dass gerade an den Seitenrändern der Straße das Wasser schätzungsweise bis zu 20 Zentimeter hoch stand.

Risse in der Westspange nach Wasserrohrbruch in Donauwörth

Nach Angaben der Polizei Donauwörth hatten mehrere Autofahrer telefonisch die überflutete Straße gemeldet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr, doch die meisten Autofahrerinnen und -fahrer bahnten sich ihre Fahrt durch das knöchelhohe Wasser. Vor Ort machten sich die Beamten selbst ein Bild und verständigten die Stadtwerke Donauwörth. Da die betroffene Stelle auch die Einspeisungsleitung zum Hochbehälter Riedlingen ist, fiel dort der Wasserdruck und die Wasserversorgung brach bis etwa 10 Uhr zusammen.. Durch eine Umstellung der Wasserschieber – das Wasser wird durch andere Rohre an der schadhaften Stelle vorbeigeleitet – kann die Wasserversorgung laut Stadt Donauwörth aber weiter gesichert werden. Mit Unterbrechungen sei nicht mehr zu rechnen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner, die über den Hochbehälter Riedlingen versorgt werden, haben wieder Wasser.

"In etwa zwei Tagen werden wir die notwendigsten Arbeiten erledigt haben", bestätigt Jonas Somann vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Schäfstall, das mit der Reparatur der Wasserleitung an der Kreuzung beauftragt worden ist. Bis zum Nachmittag war man von diesem Zeitplan ausgegangen, doch gegen 15.30 Uhr wurde bekannt, dass bei den Arbeiten ein Kabel an der Ampelanlage beschädigt wurde. Die fiel daraufhin komplett aus und konnte auch nicht rechtzeitig zum Feierabendverkehr gerichtet werden. Zur Schadenshöhe insgesamt kann zum jetzigen Zeitpunkt laut Stadt Donauwörth noch keine Angabe gemacht werden.

