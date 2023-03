Roller ohne Versicherung: Anzeige gegen 25-Jährigen

Seit dem 1. März gelten für Kleinkrafträder und vergleichbare Fahrzeuge neue Versicherungskennzeichen. Dies wird einem Rollerfahrer in Donauwörth zum Verhängnis.

Seit dem 1. März gelten für Kleinkrafträder und vergleichbare Fahrzeuge neue, schwarze Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023. Bei Kontrollen der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Rollerfahrer in der Offizial-Schmid-Straße ohne gültiges Kennzeichen aufgefallen. Er hatte noch eine alte, grüne Versicherungsplakette an seinem Zweirad angebracht. Einen gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsvertrag schloss der 25-Jährige ebenfalls nicht ab. Dies hatte eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Folge. Zudem musste der Mann seinen Roller nach Hause schieben. (AZ)

