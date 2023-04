Roller ohne Versicherung: Besitzer hat Glück

Gerade noch einmal um eine Strafanzeige herumgekommen ist der Besitzer eines Elektro-Tretrollers in Donauwörth. Der 46-Jährige kam auf dem Gehweg in der Reichsstraße einer uniformierten Fußstreife der Polizei entgegen. Der Fahrer schob beim Anblick des Beamten seinen E-Scooter. An dem war schon Ende Februar 2022 die Pflichtversicherung abgelaufen. Zudem war keine gültige Kennzeichenplakette an dem Roller angebracht. Weil die Polizei nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass der Mann gefahren war, blieb dieser unbehelligt. Allerdings musste er die ungültige Plakette vor Ort entfernen und sein Zweirad nach Hause schieben. (AZ)