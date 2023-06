Rollerfahrerin in Donauwörth wird aufgehalten

Eine Rollerfahrerin wird am Mittwochmorgen in Donauwörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihr Versicherungskennzeichen ist abgelaufen.

Am Mittwochmorgen ist eine Verkehrskontrolle durchgeführt worden. Dabei wurde laut Polizei eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Obermayerstraße in Donauwörth aufgehalten. Die Beamten stellten fest, dass das Versicherungskennzeichen an ihrem Fahrzeug abgelaufen war und somit kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Die Frau durfte nicht weiterfahren und die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (AZ)