Tüv überziehen, Traktor überholen: Das sollten Autofahrer vermeiden

Was stimmte nicht bei einem Sprinter, den die Polizei kontrollierte? Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith schildert den Fall und gibt Tipps. Serie (9)

Dieser Kontrast war einfach zu verdächtig und roch zehn Meter gegen den Wind nach Betrug: Als die Polizei einen Sprinter in einem Donauwörther Ortsteil kontrollierte, fand sie eine sauber-strahlende TÜV-Plakette an einer sichtlichen Schrottkarre vor. Das Fahrzeug war total verrostet, selbst tragende Bauteile waren bereits korrodiert. Die misstrauischen Beamten forschten nach und kamen einer kriminellen Aktion inklusive Urkundenfälschung auf die Spur. Wie sich nämlich herausstellte, hatte sich der Eigentümer der Klapperkiste über einen Freund eine nachgemachte, selbst ausgedruckte Plakette besorgt, die die bestandene Hauptuntersuchung (HU) simulierte. Gegen den Halter gab es eine Strafanzeige. "Ein dazugehöriger HU-Bericht existierte natürlich nicht", schildert Hauptkommissar Stephan Roßmanith. "Dafür ein gefälschter Stempel in der Zulassungsbescheinigung, wie die Kollegen rausfanden."

Der Verkehrssachverständige der Polizei für den Landkreis Donau-Ries klärt in dieser Ausgabe unserer Serie folgende Themen:

Wie lange darf man die Hauptuntersuchung („ TÜV “) an seinem Fahrzeug überziehen? Gar nicht. Allerdings wird im Regelfall - sofern es sich nicht um ein größeres Nutzfahrzeug handelt - während der ersten beiden Monate einer Überziehung kein polizeiliches Verwarngeld fällig. Der HU-Aufkleber wird gelesen wie eine Uhr. In der Mitte des farbigen Aufklebers steht das Jahr der Fälligkeit und der immer schwarze „Uhrzeiger“ deutet auf den dazugehörigen Monat. Roßmanith gibt folgendes Beispiel: "Zeigt diese Uhr exemplarisch auf den August (08) 2023 dann belassen es die Kollegen bis einschließlich Oktober (10) bei einem freundlichen Hinweis, dass die HU erledigt werden muss. Allerdings nur, wenn sie vor Ort keine Mängel am Fahrzeug feststellen."

Ab dem dritten Monat einer Überschreitung – in diesem Fall ab 1.11. - werden dann mindestens 15 Euro fällig. Außerdem setzt die Polizei eine Frist, bis wann die HU erledigt werden muss. Und falls sie nicht erledigt wird, wird auch die Zulassungsstelle informiert. Wenn länger überschritten wird, geht die Summe laut Roßmanith schrittweise bis hin zu 60 Euro und einem Punkt nach oben. Weitere Konsequenzen können sein: Höhere Gebühr bei der Kfz-Überwachungsorganisation oder haftungsrechtliche Konflikte mit der Versicherung nach einem Unfall ohne gültige HU .

Roßmanith : "Übrigens weiß mancher Fahrzeugführer nicht, dass sich die 3,5-Tonnen-Regelung auf die Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger bezieht. Hier ist man also schon mit einem Sprinter samt Anhänger schnell von einem solchen Überholverbot erfasst. Ein Verstoß kostet mindestens 70 Euro plus einen Punkt."

