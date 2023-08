Rote Kennzeichen: Gefälligkeitsdienst hat Nachspiel für Kfz-Händler

Weil er einem Bekannten aus Gefälligkeit rote Kennzeichen gibt, wird jetzt gegen einen Kfz-Händler ermittelt.

Bei einer Kontrolle in der Nürnberger Straße in Donauwörth ist am Montagmittag ein VW Touran angehalten worden, der vorne kein Kennzeichen hatte. Bei der Kontrolle wurde laut Polizei festgestellt, dass hinten am VW ein rotes Händlerkennzeichen montiert war und das dazugehörige vordere Kennzeichen lose auf dem Armaturenbrett lag. Der Fahrer räumte ein, die roten Kennzeichen von seinem Bekannten, einem Kfz-Händler, aus Gefälligkeit für die Fahrt bekommen zu haben. Nachdem diese Fahrt nicht im Zusammenhang mit dem Kfz-Betrieb des Händlers stand, müssen sich dieser und der 64-jährige Fahrer nun unter anderem wegen Verstößen gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung verantworten. Außerdem wird die Zulassungsstelle im Landratsamt Donau-Ries zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Kfz-Händlers im Zusammenhang mit der Nutzung von Händlerkennzeichen informiert. (AZ)