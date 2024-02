Ruhestörung in Wohnhaus führt zu Bußgeld

Ein Mehrfamilienhaus-Bewohner in Donauwörth nervt seine Nachbarn. Die Polizei muss anrücken.

Ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Innenstadt hat in der Nacht auf Freitag seine Nachbarn mit lauter Musik gehörig genervt. Der Mann verursachte von 2 Uhr an großen Lärm, reagierte aber nicht auf Klingel- und Klopfzeichen.

Deshalb wendeten sich Betroffene an die Polizei. Diese fuhr zu dem Gebäude in der Sonnenstraße und zeigte den Ruhestörer an. Der reduzierte die Lautstärke, muss aber mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)