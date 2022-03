Saharasand sorgt in Donauwörth für Hochbetrieb an der Waschstraße

Plus Goldener Himmel, blutroter Regen – der Saharastaub hinterlässt seine Spuren. Waschstraßen in Donauwörth sind ausgelastet. Das Wetterschauspiel führt zum Putztag.

Eine fast magische Stimmung zaubert seit Mittwoch ein Wetterereignis über Donauwörth und die Region: Sand aus der Sahara färbt den Himmel gelb. Doch das Wetterspektakel wird jetzt auch zum Ärgernis vieler Menschen. Der sogenannte "Blutregen" spülte die Staubkörner aus dem Himmel auf die Erde – und damit auch auf Fensterbänke, Balkone und Autos. Die Folge: Hochbetrieb an den Waschstraßen der Region.