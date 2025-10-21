Saisonabschluss der Mondspritzer bringt 2000 Euro für das Kinderheim in Oettingen

Die Donauwörther Mondspritzer und ein „Allstarteam“ aus Oettingen, organisiert von Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker, trafen sich bei schönem Herbstwetter auf dem Sportplatz in Oettingen zu einem Benefiz-Fußballspiel zugunsten des Kinderheimes in Oettingen. Die zahlreichen Zuschauer, insbesondere die Kinder des Oettinger Kinderheimes mit ihren Betreuern sowie Christine Manz und Erwin Taglieber von der Geschäftsleitung der Firma Taglieber sahen ein interessantes Fußballspiel, das am Ende leistungsgerecht mit 0:0 endete. Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré der auch Vorsitzende der Mondspritzer ist Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker ließen es sich nicht nehmen, aktiv mit zu kicken.

Der Fußball war bei diesem Benefizspiel aber nur Nebensache. In der Hauptsache ging es darum, gemäß dem Motto der Donauwörther Mondspritzer, „Wir helfen Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“ diesmal das Kinderheim in Oettingen finanziell zu unterstützen. Durch eine großzügige Spende der ortsansässigen Firma Taglieber von 1000 Euro, die die Donauwörther Mondspritzer um weitere 1000 Euro aufstockten, konnte ein Spendenscheck über insgesamt 2000 Euro an Günter Schwendner, den Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Donauries übergeben werden.

Abschließend gab es im Sportheim für die Spieler und die Betreuer ein gemeinsames Abendessen. Der Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Donauries Günter Schwendner, der Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker und der Vorsitzende der Donauwörther Mondspritzer Jürgen Sorré dankten in ihren kurzen Ansprachen allen, die zum Gelingen des Sportereignisses beitrugen. Weitere Informationen und Bilder finden sie unter www.donauwoerther-mondspritzer.de.

