Saisonstart der Kanusportler

Kürzlich eröffnete der Kanu-Club Donauwörth bei strahlendem Sonnenschein – allerdings kühlen Temperaturen – mit 20 Teilnehmern offiziell die Paddelsaison 2025. Der gemeinsame Saisonstart hat mittlerweile feste Tradition im Paddelkalender des Vereins. Die Tour organisierten die Wanderwarte Ralf Hofsäß und Peter Segieth. Es wurde die 18 Kilometer lange Strecke auf der Wörnitz flussabwärts von Harburg nach Donauwörth gepaddelt. Am Bootshaus in Donauwörth angekommen, erwartete die Teilnehmer eine leckere und wärmende Verköstigung. Es war erneut ein rundum gelungener Auftakt in die neue Saison „Ran an die Paddel – rauf aufs Wasser“. Interessierte des Kanusports können sich gerne auf der Homepage des Vereins www.kanuclub-donauwoerth.de informieren.

