Sattelzugfahrer ist mit 91 statt 60 Stundenkilometern unterwegs

Als die Polizei den Fahrer bei Donauwörth auf der B2 kontrolliert, stellt sie noch ein weiteres Delikt fest.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth stoppten am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Donauwörth einen Sattelzug. Dessen 53-jähriger Fahrer war in seinem 40-Tonner bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit Tempo 91 in Richtung Süden unterwegs. Zudem konnte er bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein der Klasse CE vorweisen. Nun laufen zusätzliche Ermittlungen wegen Verdachts einer Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, so teilt die Polizei mit. (AZ)