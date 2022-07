"Schabernackel" verzaubert das Publikum in Donauwörth

Plus Der Kinderchor der Werner-Egk-Musikschule hat zweimal ein reizendes Musical auf die Bühne gebracht. Worum es ging und wer in welche Rolle schlüpfte.

Mit dem Musical „Schabernackel“ präsentierte sich der Kinderchor der Werner-Egk-Musikschule Donauwörth im zweimal voll besetzten Konzertsaal. Unter der Leitung von Elisabeth Balser zogen die Kinder alle Register ihres Könnens und halfen dem Zauberer Schabernackel und anderen Menschen bei ihren zwischenmenschlichen Problemen etwas „auf die Sprünge“. Der gesanglich bestens eingestellte Kinderchor überzeugte bei den Tutti-Songs ebenso wie bei den pointiert dargebotenen Sprechrollen und Dialogen. Zur Aufführung kamen der erste und zweite Akt mit jeweils abgeschlossener Handlung. Am Ende: viel Applaus für ein gelungenes Projekt!