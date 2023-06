Schaden an Kläranlage in Donauwörth nach zu viel Phosphat

Weil zu viel Phosphat im Abwasser ist, ist die Kläranlage in Donauwörth beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

An der Donauwörther Kläranlage wurde eine Funktionsstörung beim Phosphatabbau festgestellt. Die Grenzwerte waren vermutlich bereits am Mittwoch der vorigen Woche deutlich überschritten. Laut Polizei kommt dies von einer massiven Fremdeinleitung von Phosphat in das Abwasser. Die Ursache ist ersten Erkenntnissen zufolge wahrscheinlich eine Funktionsstörung oder ein Unfall bei einem Betrieb der Lebensmittelindustrie, Metallbearbeitung oder Textilverarbeitung.

Dadurch kam es zu einem erhöhten Eintrag von Phosphat in die Abwasserkanalisation. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend beziffert. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung auf. Hinweise zu dem Vorfall können Zeugen bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 melden. (AZ)

