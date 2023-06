Schadsoftware beim Onlinebanking kostet Donauwörther 11.000 Euro

Ein Mann aus Donauwörth will mit seinem Computer online Geld überweisen. Er weiß nicht, dass sich auf dem Gerät eine Schadsoftware befindet.

Eine Überweisung wollte ein 64-jähriger Donauwörther vor Kurzem per Onlinebanking an seinem PC tätigen. Da sich der geplante Vorgang nicht ausführen ließ, forderte der Mann mehrere Aktivierungscodes von seiner Hausbank an. Auf dem Rechner befand sich allerdings eine Schadsoftware, wie erste Erkenntnisse der Polizei zeigen.

Damit entwendeten Unbekannte am Dienstag insgesamt 11.000 Euro vom Guthaben des Donauwörthers. Der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge befinde sich das Geld nun auf einem ausländischen Konto. Die Beamten haben ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, bei dem es um Computerbetrug, das Abfangen sowie Ausspähen von Daten geht. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.