Autofahrerin kommt bei Schäfstall von der Fahrbahn ab

Eine Frau ist am Freitagvormittag bei Schäfstall mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Sie musste nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Eine 63-Jährige Frau ist am Freitagvormittag mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die Donauwörtherin geriet gegen 10.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Fahrt von Donauwörth in Richtung Altisheim kurz nach der Abzweigung Schäfstall aus noch unbekannten Gründen auf das Bankett und prallte dann in den Graben. Die Dame wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. (AZ)