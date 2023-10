Donauwörth/Schäfstall

Optimismus trotz Steuer-Einbruch im Donauwörther Rathaus

Eines der Kernprojekte in Donauwörth: die Sanierung des Tanzhauses in der Reichsstraße.

Plus Bei der Bürgerversammlung skizziert Oberbürgermeister Jürgen Sorré auch die Donauwörther Hauptprojekte. Welches der Stand bei den Großprojekten ist.

Von Helmut Bissinger

Zuversicht. Dieses Wort hat für Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré eine große Bedeutung. Bei der Stadtteilversammlung in Schäfstall kam es ihm jedenfalls oft über die Lippen. Damit wollte er den rund hundert Bürgerinnen und Bürgern in deren Gemeinschaftshaus vermitteln, dass er trotz des zu erwartenden Steuer-Einbruchs (wir berichteten) nicht an seinen Herzens-Projekten rütteln will. „Denn sie sind bedeutsam für die Weiterentwicklung der Stadt.“

Im Moment stapeln sich auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters im Rathaus die Pläne, Entwürfe und Studien. Diesen Eindruck muss man angesichts dessen bekommen, was Sorré präsentierte. Er listete auf, „was für mich und den Stadtrat gesetzt ist“:

