vor 35 Min.

Schellenberg: Die Zeiten sind besser geworden in der Parkstadt

Der Platz der Begegnung in der Parkstadt hat vor allem den Bereich der großen Mietshäuser aufgelockert. Diese stehen nicht am Rande, sondern bilden mit dem Umfeld das soziale Zentrum des Quartiers.

Plus Am Donauwörther Schellenberg läuft seit fast 20 Jahren das Projekt Soziale Stadt. Es ist zur Erfolgsgeschichte geworden - doch es war ein langer Weg bis dorthin.

Von Thomas Hilgendorf

Jörg Fischer erinnert sich noch ziemlich genau, wie es damals war, als grüne Busse der Augsburger Justizvollzugsanstalten vor den Wohnblocks in der Parkstadt hielten. Familien, bepackt mit großen Reisetaschen, stiegen aus. Sie kamen aus den Übergangswohnheimen in Oettingen und Friedland. Es war eine andere Realität, als sie, die deutschstämmigen Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre, sie erwartet hatten - nicht der "goldene Westen", sondern oftmals eher Misstrauen und Ablehnung zeigten sich zur Begrüßung, wie Fischer die Lage vor gut 30 Jahren heute schildert. Doch mit viel Mühe und enormem Engagement konnte in der Donauwörther Parkstadt eine Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Dies untermalen jetzt neue Zahlen aus Erhebungen, die seit 2004 immer wieder aktualisiert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

