Schichtarbeiter parken 40 Autos in Donauwörth ein

Spätschicht-Arbeiter stellen ihre Autos in der Gartenstraße so ungünstig ab, dass rund 40 Menschen nicht mehr ausparken konnten.

Eine eher unschöne Überraschung hat am Donnerstag rund 40 Arbeiter nach ihrer Frühschicht erwartet. Im Außenbereich des Großparkplatzes an der ehemaligen Schwabenhalle in der Gartenstraße hatten laut Polizeibericht augenscheinlich Mitarbeiter der Spätschicht eines nahegelegenen Industriebetriebes die abgestellten Fahrzeuge derart zugeparkt, dass ein Ausfahren nicht mehr möglich war. Zahlreiche Mitarbeiter der Frühschicht informierten ab 13.04 Uhr die Polizei und teilten ein „Verkehrschaos“ mit. Die Donauwörther Beamten versuchten, die Halter der betreffenden Autos telefonisch zu kontaktieren, was nur in einigen Fällen gelang. Bis zu eine Stunde mussten die Eingeparkten warten, bis sich Lücken zum Ausfahren ergaben.

Es wird in Donauwörth weiter Parkkontrollen geben

Bereits in den vergangenen vier Tagen mussten Beamte in der Industriestraße deutlich mehr als 150 Missachtungen von absoluten Halteverboten, Gehwegen sowie Zufahrten vor dem Werk gebührenpflichtig ahnden. Polizeilicherseits wird - auch bei hochwasserbedingten Sperrungen von Parkflächen - um eine unbedingte Beachtung der Verkehrsregeln gebeten. Entsprechende Kontrollen werden auch in den Folgetagen stattfinden, wie die Polizei ankündigt. (AZ)