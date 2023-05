Schicken Sie uns Ihre Vereinsberichte: "Kurz geschwätzt" startet

Die Donauwörther Zeitung veröffentlicht künftig Berichte über Ehrungen, Jahreshauptversammlungen oder besondere Aktionen unter der Rubrik "Kurz geschwätzt".

Die Vereine im Landkreis Donau-Ries sind aktiv – und sie sind wichtig für die Menschen. Denn im Verein trifft man Gleichgesinnte, engagiert sich und freut sich, wenn man etwas gemeinsam erreicht. Die Donauwörther Zeitung will den Vereinen mehr Platz in ihrem Printprodukt und im E-Paper bieten. Deshalb gibt es künftig eine eigene Rubrik für sie, "Kurz geschwätzt" wird sie heißen.

Die Seiten sollen im zweiwöchentlichen Rhythmus in Ihrer Tageszeitung und im E-Paper erscheinen. Dafür brauchen wir aber Ihre Unterstützung, liebe Schriftführer, liebe Vereinsvorsitzende: Bitte schicken Sie uns Ihren Bericht künftig an die E-Mail-Adresse geschwaetzt@donauwoerther-zeitung.de. Kopieren Sie Ihren Text einfach in die Mail und nutzen Sie bitte keinen Word- oder PDF-Anhang – das erleichtert uns die Arbeit sehr.

Vereinsberichte an die Donauwörther Zeitung schicken: So funktioniert es

Fotos schicken Sie uns bitte gleich an zwei E-Mail-Adressen: geschwaetzt@donauwoerther-zeitung.de und foto@donauwoerther-zeitung.de. Es wäre super, wenn Sie in der Mail beschreiben, wer auf dem Foto zu sehen ist. Bitte vergessen Sie auch den Fotografen nicht, leider brauchen wir aus rechtlichen Gründen einen Namen – der Vereinsname genügt nicht. Das Bild sollte im JPEG-Format und mindestens ein MB groß sein sowie über eine Auflösung von 250 dpi verfügen. Wichtig: Fotos, die per WhatsApp weitergeleitet wurden, eignen sich nicht mehr für den Zeitungsdruck.

Bitte nennen Sie uns auch stets einen Ansprechpartner, damit wir bei Rückfragen wissen, an wen wir uns wenden können. Reine Ausflüge sind das Einzige, was wir auch künftig nicht abdrucken – wir wünschen Ihnen aber viel Spaß dabei! Gibt es Ehrungen, Versammlungen, Vorträge oder besondere Aktionen, dann freuen wir uns auf Ihren Bericht. Sollten Kinder auf dem Foto abgebildet sein, brauchen wir eine Bestätigung, dass alle Eltern mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.

Apropos Kinder: Wir freuen uns auch auf Berichte aus Kindertagesstätten und Schulen. Alle Verantwortlichen bitten wir, ebenfalls an geschwaetzt@donauwoerther-zeitung.de zu schreiben – und die Bilder auch an foto@donauwoerther-zeitung.de zu schicken. Wir freuen uns auf Ihre E-Mails! Herzlichen Dank, Ihre Redaktion der Donauwörther Zeitung.