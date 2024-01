Donauwörth

26.01.2024

Schicksale erinnern an ein dunkles Kapitel Geschichte

Plus Wieder drohen Hass und Intoleranz in unsere Gesellschaft einzudringen. Die Ausstellung in der Parkstadt soll daran gemahnen, wohin das führen kann. Zu sehen bis 4. Februar.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Die Ausstellung lenkt die Blicke auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Sie soll aber, so Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré bei der gestrigen Eröffnung, auch eine Mahnung dafür sein, sich für eine Welt einzusetzen, in der die Würde des Menschen geachtet wird. Eine illustere Schar von Interessenten hatte sich eingefunden, als am Platz der Begegnung in der Parkstadt jüdische Schicksale aus Schwaben in den Blickpunkt gerückt wurden.

„In Zeiten, in denen Hass und Intoleranz in die Mitte der Gesellschaft einzudringen drohen, ist es wichtiger denn je, sich zu erinnern“, erklärte Sorré. Wohin diffamierendes und national-extremistisches Handeln führen kann, beleuchte die Gedenkausstellung zu den jüdischen Schicksalen zur Zeit des Nationalsozialismus im richtigen Moment, meinte der OB. Er erinnerte an die Donauwörther Hans Leipelt und Alfred Delp, die damals für Menschenrechte eingetreten waren und dies mit ihrem Leben bezahlen mussten.

